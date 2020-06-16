لافروف يناقش مع وزير خارجية أرمينيا ترسيم حدودها مع أذربيجان

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان، عددا من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية الملحة، منها علاقات يريفان مع أذربيجان.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن لافروف وميرزويان أولى، خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، اهتماما خاصا لتطبيق الاتفاقات المبرمة في ختام زيارة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى روسيا في أبريل الجاري والفعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدولية بين موسكو ويريفان.

واستعرض لافروف وميرزويان، سير تطبيق الاتفاقيات الثلاثية المبرمة بين زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا في نوفمبر 2020 ويناير ونوفمبر 2021، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية والعمل على وضع مشاريع خاصة باستئناف الاتصالات في مجالي النقل والاقتصاد في المنطقة، وتبادل الوزيران الآراء بشأن مسألة إبرام اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشاد لافروف وميرزويان بالمستوى المرتفع للتعاون بين موسكو ويريفان ضمن الهياكل التكاملية المشتركة، خصوصا في ظل ترأس أرمينيا حاليا منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي منصات دولية أخرى.