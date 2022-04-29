 الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 6:10 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 6:10 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يجعله عيدًا مباركًا سعيدًا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي.. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.. عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

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