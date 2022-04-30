مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

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لفظ شخص أنفاسه، فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق منشأة رضوان – أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في طريق منشأة رضوان – أبو كبير، بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق منشأة رضوان – أبو كبير، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.