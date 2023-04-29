أطباء السودان: ارتفاع عدد الوفيات لـ411 و2023 إصابة بين المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات

نشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطبــاء الســـودان، التقــــــرير الميداني الـ15، اليوم السبت، مؤكدة أن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الثاني عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.



وكشف التقرير، عن وجود العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى لمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.



وأكد التقرير، ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ411 حالة وفاة بين المدنيين، و2023 إصابة بين المدنيين، وسقوط العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة بمدينة الجنينة، والتي تسعى اللجنة لحصر ضحاياها وحتى اللحظة حصرنا بلغ 89 وفاة، ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات، وجميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.



وأشار التقرير، إلى أن عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين بتاريخ 28 أبريل 2023 كالآتي: "9 حالات وفاة بين المدنيين، و65 حالة إصابة بين المدنيين من بينها حالات غير مستقرة"، ففي العــاصمة مدينة الخـرطوم حالة وفــاة، و10 حــالات إصابة، وبمدينة بحري 5 وفيات، و40 إصابة، وبمدينة أمدرمان 3 وفيات، وبالأقاليم مدينة الجنينة 15 وفاة، و40 إصابة، وبشندي: 7 إصابات.