 الولايات المتحدة تجلي دفعة جدية من رعاياها ودول أخرى من السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تجلي دفعة جدية من رعاياها ودول أخرى من السودان

واشنطن - أ ش أ
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 10:37 م
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية تحمل مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة، وصلت إلى بورتسودان اليوم.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم - أنهه "من هناك، ستساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يتم وضع موظفين أمريكيين إضافيين للمساعدة في الخدمات القنصلية وخدمات الطوارئ".

وأوضحت أن "هذا يعتمد على العمل الذي قامت به حكومة الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتسهيل مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين بمساعدة الجيش، ومئات المواطنين الأمريكيين الآخرين عن طريق القوافل البرية والرحلات الجوية على متن الطائرات الشريكة وعبر البحر".

وغادر المئات من الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين من السودان من خلال هذه الخيارات التي يسرتها الحكومة الأمريكية، وفقا للخارجية الأمريكية.

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