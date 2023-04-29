حاكم روسي: اشتعال النار في خزان وقود بشبه جزيرة القرم بعد هجوم محتمل بطائرة بدون طيار

كشف حاكم مدينة "سيفاستوبول" الساحلية في شبه جزيرة القرم، الروسي ميخائيل رازفوجاييف في رسالة على تطبيق تليجرام، صباح اليوم السبت عن اندلاع النار في خزان وقود بالمدينة، في أعقاب هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الحاكم قوله إن "النيران اشتعلت في خزان وقود.. طبقا لتقارير أولية، ربما تسبب هجوم بطائرة بدون طيار في ذلك".



وأضاف أن ألسنة النيران التهمت منطقة مساحتها ألف متر مربع.



ولم ترد أية معلومات فورية عن سقوط ضحايا.



وكانت أوكرانيا قد أعلنت مرارا نيتها لاستعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، في عام 2014، مما أثار احتجاجا دوليا.



ووقعت حوادث عنيفة بطائرات بدون طيار، عدة مرات، هناك، خلال الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ 14 شهرا، مما تسبب في بعض الأحيان في أضرار جسيمة وإصابات ووفيات.