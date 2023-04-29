أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور ، مشيرا إلى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والتي تتراوح من 400 إلى 450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير في المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.



وأكد المصيلحي استمرار قرار وزارتي "التموين " و"التجارة والصناعة" في منع تصدير السكر ، لافتا إلى أنه بعد قيام منظمة أوبك بتحديد معدلات انتاج البترول بدأت أسعار البترول في الزيادة وبالتالي ترتفع أسعار السكر وذلك لتحويله إلى ايثانول كوقود.



وأضاف أن احتياطي الأرز يكفي حتى 3.7 شهر أي حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد في منتصف سبتمبر المقبل.



وأكد الاتفاق مع مصانع المكرونة على توريد الكميات المطلوبة ، لافتا إلى أن احتياطي المكرونة يكفي 7 شهور.



وفيما يتعلق بالزيت قال إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا ، وأن احتياطي الدواجن المجمدة يكفي ما يترواح من 7 إلى 8 شهور.



وفي نفس السياق قال المصيلحي إن الوزارة تدرس حاليا اعتماد العملة المحلية للدولة في معاملاتها التجارية مع كلا من الهند والصين وروسيا ، لافتا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية والأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية، مؤكدا أنه هذا الاتجاه العام للحكومة وذلك لتقليل الضغط والطلب على الدولار.



وأضاف أن مصر في إطار تنويع مصادر استيرادها من القمح اعتمدت بالتعاون مع وزارة الزراعة 22 منشى، لافتا إلى أنه خلال ال6 شهور الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك صعوبة في توريد الأقماح عبر البحر الأسود ولذلك دخلت كلا من فرنسا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا كموردين، لافتا إلى أنه بعد اتفاقية الأمم المتحدة للممرات الأمنة بدأ توريد الأقماح من روسيا وأوكرانيا.