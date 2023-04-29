وزير التموين: ندرس استيراد الأبقار واللحوم من الصومال وتشاد

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تدرس حاليا تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد، في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.



وأشار وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة، إلى أن احتياطي مصر من اللحوم بالمحاجر يكفي 1.7 شهر.



وأضاف المصيلحي أنه بسبب الظروف التي يعاني منها الجانب السوداني فإنه تم عقد اجتماع مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها، لافتا إلى أنه سيتم مساء اليوم أيضا عقد اجتماع آخر معهم لبحث أي معوقات تعوق وصول الشحنات.