الصحة السودانية: 528 وفاة و4599 إصابة منذ بداية الاشتباكات

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، اليوم السبت، تقرير متابعة لأحداث الاشتباكات في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل 2023م بالمركز والولايات.

وبحسب ما نشرته الصحة السودانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أشار التقرير إلى هدوء نسبي في معظم الولايات، عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم.

ولفتت إلى تسجيل 7 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 27 أبريل، دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات، معلنة عن تسجيل 528 وفاة و4599 إصابة منذ بداية الاشتباكات في جميع المستشفيات بولايات السودان.

ونوهت بأن الاشتباكات المسلحة تسببت في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي بولاية غرب دارفور، وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة، كما تسببت في وفيات كبيرة لم يتم حصر تقرير نهائي بها.

وأشارت إلى التنسيق الآن مع الشركاء من المنظمات؛ لإعادة تشغيل الخدمات الطبية بالولاية حال استتباب الأمور الأمنية، قائلة إن «جملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 27 أبريل 12 ولاية».

وأعلنت عن التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم، وتحسن التواصل مع المستشفيات، إضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية والحالات المحولة بعدد من الولايات التي تم تهيئتها منها 54 عملية جراحية و499 حالة محولة لولاية الجزيرة.

وبالنسبة للإمداد الطبي، ذكرت أن هنالك ترتيب مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالات الصحية، لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.

كما أوضح التقرير أن هناك جملة من الإرشادات والتوجيهات التي يتم نشرها علي موقع وزارة الصحة الاتحادية، والتي تتمثل في توفير المعلومات حول المستشفيات والمراكز الصحية العاملة ومراكز غسيل الكلي، وتوجيهات توعوية صحية للأمراض المزمنة والاستشارات الطبية، وكذلك معلومات حول التعامل مع الجثث والصحة العامة والوقاية من الأمراض.