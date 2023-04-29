مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في تكساس والمسلح طليق

نقلت قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت عن الشرطة المحلية قولها إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق نار عند منزل في كليفلاند بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت في تقريرها أن إطلاق النار وقع فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي عندما تلقى مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو مكالمة حول حادث إطلاق نار محتمل في كليفلاند، تكساس - وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي 55 ميلا شمال هيوستن.

وتقول السلطات إن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز AR-15 وكان مخمورا.

وأوضحت أنها تبحث عن رجل من أصل إسباني يبلغ طوله حوالي متر ونص شوهد آخر مرة يرتدي بنطال جينز أزرق مع قميص أسود وحذاء عمل، ويوصف بأنه ذو شعر أسود.

وطلبت الشرطة من السكان المحليين في منطقة كليفلاند بولاية تكساس "البقاء في الداخل والابتعاد عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق".

ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة، لكنها أكدت أن عمليات إطلاق النار كلها حدثت في منزل واحد.

وأشارت إلى أن أربعة من الضحايا توفوا في مكان الحادث، فيما لقي الآخر مصرعه بعد نقله إلى المستشفى.