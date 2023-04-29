رئيس وزراء اليابان يبدأ أول جولة إفريقية منذ توليه منصبه

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، جولة أفريقية تستمر سبعة أيام يزور خلالها كلا من مصر وغانا وكينيا وموزمبيق.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذه الجولة تأتي في إطار جهود اليابان لبناء الزخم نحو اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر في هيروشيما الشهر القادم.



وهذه أول جولة لكيشيدا في أفريقيا منذ توليه مهام المنصب في أكتوبر 2021.



وتعتبر مصر وغانا وكينيا وموزمبيق من الدول المؤثرة بشكل متزايد ضمن ما يعرف بجنوب العالم.



واتخذت بعض هذه الدول موقفا محايدا حيال الصراع في أوكرانيا، ونأت بنفسها عن الدول الصناعية في قضايا من بينها التغير المناخي، وفق الإذاعة اليابانية.



ويحرص كيشيدا على تأكيد روابط اليابان مع جنوب العالم، وخاصة في مجالات مثل الغذاء والطاقة.



وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن كيشيدا يخطط للتأكيد على عزمه الحفاظ على النظام الدولي، في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، والتصرفات الصينية الرامية بشكل متزايد إلى الهيمنة، بحسب تعبيره.



ومن المقرر أن يتوقف كيشيدا في سنغافورة قبل عودته إلى اليابان.