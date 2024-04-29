مقتل 4 وإصابة 32 في حادث سير بالبرازيل

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قتل أربعة أشخاص وأصيب 32 آخرون إثر انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق البرازيل، وفقا لما أفادت به إدارة الإطفاء المحلية يوم الأحد.

ووقع الحادث ليل السبت على الطريق السريع بي أر-116 في امتداد يطلق عليه "منحنى الموت" بالقرب من إقليم وادي "جيكيتينهونها".

وغادرت الحافلة السياحية بلدة كاروارو، بولاية بيرنامبوكو، وكانت تتجه جنوبا إلى مدينة ساو باولو.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية للصحافة المحلية إن الضحايا الأربعة هم ثلاث نساء ورجل.

ومن بين المصابين الـ32 اثنان حالتهم خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تيوفيلو اوتوني القريبة من موقع الحادث.

وأفادت شرطة الطرق السريعة الاتحادية بان سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة، والتي اصطدمت بحائط وانقلبت على الطريق.