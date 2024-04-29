 مقتل 4 وإصابة 32 في حادث سير بالبرازيل - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 5:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل 4 وإصابة 32 في حادث سير بالبرازيل

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 5:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 5:16 ص

قتل أربعة أشخاص وأصيب 32 آخرون إثر انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق البرازيل، وفقا لما أفادت به إدارة الإطفاء المحلية يوم الأحد.

ووقع الحادث ليل السبت على الطريق السريع بي أر-116 في امتداد يطلق عليه "منحنى الموت" بالقرب من  إقليم وادي "جيكيتينهونها".

وغادرت الحافلة السياحية بلدة كاروارو، بولاية بيرنامبوكو، وكانت تتجه جنوبا إلى مدينة ساو باولو.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية للصحافة المحلية إن الضحايا الأربعة هم ثلاث نساء ورجل.

ومن بين المصابين الـ32   اثنان حالتهم خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تيوفيلو اوتوني القريبة من موقع الحادث.

وأفادت شرطة الطرق السريعة الاتحادية بان سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة، والتي اصطدمت بحائط وانقلبت على الطريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك