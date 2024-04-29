ارتفاع جديد لأسعار الذهب في بداية أسبوع التداول

بعد تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض في أغلب وقت التداول اليوم الاثنين، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام التعاملات.

ومع اتجاه الأنظار إلى القرار المنتظر للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي(المركزي الأمريكي ) بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والمقرر نشرهما الأربعاء والجمعة المقبلين على التوالي، ظل المتعاملون بعيدين عن القيام بحركات كبيرة. في الوقت نفسه أدى ضعف الدولار إلى تحسن سعر الذهب.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم إلى 47ر105 نقطة، قبل أن يستعيد جزءا من تراجعه ليسجل 61ر105 نقطة وهو ما يقل بنسبة 3ر0% عن مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 40ر10 دولار أي بنسبة 45ر0% إلى 40ر2345 دولارا للأوقية تسليم مايو المقبل، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 121ر0 دولار أي بنسبة 44ر0% إلى 373ر27 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل.

وارتفع سعر النحاس بمقدار 1050ر0 دولار إلى 6690ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع الحالي، كما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول عقب اجتماع المجلس لرصد أي مؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة.