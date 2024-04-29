 مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 1:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 1:43 ص

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث. 

تم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

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