قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية تنبع من الأثر الذي تحدثه على مستوى الطالب، والموظف والمؤسسة وأن اعتماد تجربة نجاح الجامعة الألمانية في القاهرة، حالة دراسية، لابد من تتبعها لكونها صاحبة تجربة فريدة في مجال تطوير استراتيجيات التميز في التعليم والتعلم وتنفيذها بدقة نظراً لتنوع البرامج والتخصصات المطروحة فيها وتطور تقنياتها وأنماطها التعليمية ما أنعكس إيجابياً على مستوى خريجيها.

جاء ذلك خلال حفل التكريم، بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، للاحتفاء بعدد 41 طالباً حصلوا على منح التفوق السنوي التي تخُصص لأوائل طلاب كليات الجامعة لتميزهم اكاديمياً وتحقيقهم المعدل التراكمي المحدد تقديره من قبل الجامعة خلال فترة دراستهم الأكاديمية والمعملية في كافة تخصصات أقسام كليات الجامعة هندسة وعلوم المواد ، هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الإدارة، العلوم التطبيقية والفنون، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، الحقوق و الدراسات القانونية، بجانب تخصيص 17 منحة للطلاب الحائزين على البطولات في الألعاب الرياضية المتنوعة تقديراً وتحفيزاً لهم لتفوقهم الرياضي.

وأوضحت الجامعة أنه وبموجب هذه المنحة التي تقدم سنوياً يُسمح للطلاب الحاصلين عليها السفر إلى ألمانيا وحرية اختيار فرصة ضمن عدد من الفرص المطروحة المتنوعة المقدمة وفقاً لرغبة كل طالب الشخصية في الاختيار فيما بين التسجيل في الالتحاق بأحد البرامج الدراسية المتقدمة في ألمانيا، أو قضاء فصل دراسي كامل في ألمانيا، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية والتدريبية المتوفرة بالمراكز البحثية الأكاديمية التطبيقية بألمانيا لتطبيق خبراتهم العملية التي أكتسبوها خلال دراستهم والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية العالمية كضرورة حتمية فيما يخص مجالات تخصصهم.

وأوضح منصور أن الجامعة الألمانية لديها 11 برنامج للمنح الدراسية لدعم الطلاب، وحثهم على الاعتزار بمصريتهم وجامعتهم والعلم الذي تلقوه قائلا: أنتم رواد مصر والعالم تقوا بقدراتكم واجتهدوا واعلموا انكم مطلوبين في العالم كله ولكن بلدكم مصر تحتاجكم في المقام الأول.

من جهته، أوضح الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، أن حفل تكريم الطلاب المتفوقين يعد من أهم الفعاليات التي يتم تنظيمها والتي تولي الجامعة لها اهتماماً بالغاً لحرصها على تحفيزهم لإطلاق العنان لقدراتهم ومواهبهم وذلك بتوفير البيئة الملائمة لهم حتى يستمروا في شرف التنافس بالميادين العلمية والرياضية.

وأضاف أن الجامعة تفخر كل الفخر بطلابها المتفوقين هذا العام، وفي الأعوام السابقة، فالجامعة تهدف من طرح تلك المنح تطبيق رؤيتها المستقبلية في تقديم كوادر شبابية متميزة قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية القادمة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.



