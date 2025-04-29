خالد حسن: مشروع مترو الإسكندرية نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي

قام أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكيد على تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب إنجاز بالمشروع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إزالة المحال المخالفة المتعدية على حرم السكك الحديدية ومسار المشروع في نطاق سيدي بشر، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة والجهات المعنية للإسراع في الانتهاء من هذا المشروع العملاق، الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة للمحافظة.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي المنتزه أول بالمتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات أو إشغالات على طول مسار الأعمال، مع التنسيق الدائم مع إدارة مرور الإسكندرية لتيسير الحركة المرورية ومنع أي اختناقات، لا سيما مع بدء العد التنازلي لاستقبال موسم الصيف.