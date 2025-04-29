قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لمواجهة أي تداعيات محتملة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض خماسيني قوي غدًا الأربعاء.

وأوضح محافظ قنا، في بيان رسمي، أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تم تفعيلها على مدار 24 ساعة، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار "عبد الحليم" إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد، ومراجعة أعمدة الإنارة وأسطح المباني الحكومية والمرافق الحيوية، والتأكد من تثبيت اللافتات والإعلانات التجارية تجنبًا لسقوطها بسبب شدة الرياح، بالإضافة إلى مراجعة شبكات الصرف الصحي ومخرات السيول لضمان قدرتها على تصريف كميات الأمطار المتوقعة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم الطوارئ، تحسبًا لاستقبال أي حالات طارئة.

وفي قطاع الإسعاف، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات مجهزة في النقاط الحيوية ومداخل المدن، مع زيادة أطقم العمل تحسبًا لأي حوادث قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

كما تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء برفع درجة التأهب، ومتابعة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية، ومراجعة خزانات المياه ومحطات الرفع، للتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل بكفاءة خلال الظروف الجوية المتقلبة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من منخفض خماسيني سيضرب البلاد اعتبارًا من صباح الأربعاء، مصحوبًا برياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، مع احتمالية تحوّل الأجواء إلى عاصفة في عدة محافظات.

وتوقعت الهيئة كذلك سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من مطروح، قد يصاحبها تساقط لحبات الثلج، بالإضافة إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يتجاوز 5 درجات مئوية، على أن تعاود الأجواء الاستقرار تدريجيًا بداية من الخميس.

وناشدت الهيئة المواطنين البقاء في المنازل قدر الإمكان خلال فترات ذروة الرياح والأتربة، وارتداء الكمامات، وتوخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما على الطرق السريعة والصحراوية.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى التعاون الكامل مع الجهات التنفيذية، وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات المثبتة في الطرقات، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة وهيئة الأرصاد، وتجاهل الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.