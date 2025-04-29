استقرار أسعار الدواجن عند 85 جنيها في أسواق الإسكندرية

شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسعار الدواجن ومنتجاتها، حيث ثبت سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 85 جنيهًا، والحمراء عند 85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، خلال الأيام الماضية.

وأجرت "الشروق" جولة داخل سوق الطيور بالمنشية في محافظة الإسكندرية، ورصدت استقرار أسعار الدواجن.

وأوضح أحمد عاطف، أحد تجار سوق الطيور بالمنشية وسط الإسكندرية، أن الأسعار شهدت استقرارا في بعض الأصناف خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدواجن البيضاء وصل سعرها 85 جنيهًا للكيلو، والحمراء (البلدي) 85 جنيهًا للكيلو، والدواجن الفيومي البلدي 110 جنيهات للكيلو.

وذكر أن سعر البانيه ما بين 190 جنيهًا للكيلو، والأوراك 85 جنيهًا للكيلو، والكبد والقوانص 90 جنيها للكيلو، ويُباع البط 125 جنيهًا للكيلو، والحمام 200 – 230 جنيهًا (سعر الجوزة)، والأرنب البلدي 110 جنيهات للكيلو.

كما واصل سعر البيض الانخفاض، لتسجل كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات، وكرتونة البيض البلدي 105 جنيهات.

وتوقع أحد تجار الدواجن في سوق المنشية بمحافظة الإسكندرية، أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مع زيادة المعروض وقلة الطلب.