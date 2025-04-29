نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي، وهي القضية المتورطة فيها المنتجة سارة خليفة.



وذكرت الداخلية أنه استكمالاً لجهود ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى المتورط فى جلب مخدر الحشيش الاصطناعى، أسفرت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل العصابى.

وضُبط بحوزة المتهمين 420 كيلو حشيش اصطناعى، وكمية لمواد مخدرة متنوعة، وكميات من المواد الخام المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة و6 سيارات وكمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وقدرت الداخلية قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ 863 مليون جنيه، ليصبح إجمالى القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليارا و283 مليون جنيه تقريباً.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه القضية، وأمرت في السابق بحبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات.

وسبق أن ألقت الداخلية القبض على عدد من أفراد التشكيل العصابي بعدما أكدت المعلومات والتحريات محاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كـ"معملين" لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وشملت المضبوطات السابقة 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، والمواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية و5 سيارات، من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه.