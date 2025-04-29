الكرملين يرفض اقتراح كييف لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما

رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، اقتراحا من كييف بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل مايو/أيار لمدة ثلاثة أيام إلى 30 يومًا.

وقال بيسكوف إن موسكو أطلعت على العرض الذي قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، ولكن ينبغي توضيح عدد من القضايا أولا.

وتابع "إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن التفاصيل الدقيقة التي تحدث عنها الرئيس بوتين في الكرملين مهمة هنا. هذا مهم أيضا، ولكن دون إجابة عن هذه الأسئلة، يصعب التوصل إلى هدنة طويلة الأمد".

وكان بوتين قد حدد الشروط في مارس الماضي، عندما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. وشملت هذه الشروط حظرا على استغلال أوكرانيا وقف إطلاق النار لإعادة تجميع قواتها وإعادة التسلح وكذلك وقف إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف. ولم يقدم بوتين أي تنازلات في المقابل.

وأعلن بوتين أمس الاثنين وقف إطلاق النار من جانب وحد في أوكرانيا في الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل ليتزامن مع موكب النصر السنوي في الساحة الحمراء، للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي يتم الاحتفال بها في روسيا في 9 مايو/أيار.

أكد المتحدث باسم الكرملين أنه لم يصدر أي رد فعل من "نظام كييف" على اقتراح بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال عيد النصر.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "نتوقع أن تحظى مبادرة السلام التي أطلقها بوتين بالتقييم. لم نسمع أي تقييم من العواصم الأوروبية، ولم نسمع أي تقييم من أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أن المصلحة الأولى هي الدخول في مفاوضات سلام، على الرغم من وجود قضايا قانونية تتعلق بشرعية فولوديمير زيلينسكي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل، إن روسيا تريد أن يفهم وقف إطلاق النار خلال أيام ذكرى الحرب على أنه "بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة".

كما انتقد لافروف أيضا اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، قائلا إنه يمكن استغلاله "لتقديم مزيد من الدعم لنظام كييف وتعزيز قدراته العسكرية".