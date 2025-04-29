إسرائيل تدمر مسجد الفرج في مخيم النصيرات وسط غزة

غارة جوية إسرائيلية استهدفت المسجد ودمرته بالكامل

أصيب عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مسجد الفرج بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتدميره "كليا".

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مسجد الفرج ما أدى إلى تدميره "بشكل كامل"، وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأوضح الشهود أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى "العودة" في النصيرات، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل استهداف دور العبادة في القطاع وعلى رأسها المساجد والكنائس.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر 1109 مساجد من أصل 1244، تدميرا كليا أو جزئيا.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



