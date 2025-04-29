علي معلول يقود قائمة الأهلي أمام بتروجت في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على قائمة الأحمر لمباراة بتروجت، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق بتروجت في الثامنة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة علي معلول لمباريات الدوري العام، لأول مرة في الموسم الجاري، فيما تم استبعاد مصطفى العش وأكرم توفيق.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم وليد نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - حسين الشحات - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - نيتس جارديشار.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بيراميدز.