 جوتيريش: حل الدولتين يواجه خطر التلاشي - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 6:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش: حل الدولتين يواجه خطر التلاشي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 6:39 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي، مؤكدا أن عنف المستوطنين يستمر في الضفة الغربية بمستويات عالية بشكل يثير القلق.

وأضاف جوتيريش: "غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، مشيرا إلى أن "الوضع في قطاع غزة يسير من سيئ إلى أسوء وان إسرائيل تمنع الغذاء والداوء عن غزة منذ ما يقارب الشهرين"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: "حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزةولا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام المساعدات الانسانية أداة للضغط العسكري"، مشددا على أن "المساعدات غيبر قابلة للتفاوض ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها".

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