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استشهد 29 فلسطينيا وأصيب عدد آخر، الثلاثاء، بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة المحاصر، استمرارا للإبادة المتواصلة منذ 19 شهراً.

واستهدفت الغارات التي تزامنت مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع الإبادة بزعم وصول المفاوضات مع حركة حماس إلى طريق مسدود، منازل وخيام وتجمعات مدنيين، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الغارات، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان ومسن، وأصيب آخرون، بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وخلال ساعات النهار، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية، على تجمع مدنيين بمنطقة قيزان النجار في خان يونس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس.

فيما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين 3 مزارعين فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي المنارة بخان يونس.

ووسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف عمال جمع البلاستيك شرق أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة وشمالها، استشهد 15 فلسطينياً خلال ساعات النهار والفجر، وفق شهود عيان ومصادر طبية، حيث استشهد الشقيقان خالد وعبد الكريم حلس في قصف على حي الشجاعية، فيما استشهد فلسطيني ثالث في قصف آخر بذات الحي.

كما استشهد فلسطينيان جرّاء قصف إسرائيلي استهدف محيط "مسجد الهدى" في حي الشجاعية.

وشرق غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف استهدف تجمعًا للمدنيين بحي التفاح، فيما قُتل 3 فلسطينيين بقصف استهدف منطقة الشعف.

وشمال القطاع، استشهد 4 فلسطينيين قرب مصنع أبو عيطة شرق جباليا نتيجة قصف مدفعي، إضافة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف مسيّرة إسرائيلية على بلدة بيت حانون.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.