ذا روك يغير ملامحه بالكامل في تريلر The Smashing Machine ويجسد شخصية بطل الـUFC مارك كير

أطلقت شركة A24 التريلر الرسمي لفيلمها المنتظر "آلة التحطيم – The Smashing Machine"، الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، حيث يظهر فيه بمظهر مختلف تماما لتجسيد حياة مارك كير، بطل الوزن الثقيل في الـ UFC، في عمل درامي واقعي.

الفيلم يستند إلى القصة الحقيقية للمقاتل الأسطوري مارك كير، الذي هيمن على رياضة الفنون القتالية المختلطة في أواخر التسعينيات، لكنه كان يخفي وراء نجاحه الرياضي صراعات شخصية مؤلمة، شملت الإدمان وعلاقات متوترة مع شركائه ومدربيه، وهي القصة التي تم توثيقها في فيلم وثائقي شهير من إنتاج HBO عام 2002 يحمل الاسم ذاته.

ويعد "The Smashing Machine" أول فيلم روائي طويل من إخراج بيني سافدي منفردا، وهو أحد صناع فيلم "Uncut Gems"، ويجمعه مجددا بجونسون بعد مشاركتهما السابقة في "Jungle Cruise"، كما تشارك إيميلي بلانت في بطولة الفيلم بدور زوجة كير، في ثاني تعاون لها مع جونسون.

في تصريحات سابقة لمجلة فارايتي، قال جونسون إنه اختار هذا المشروع لأنه يمثل "فرصة لاكتشاف قصص إنسانية عميقة ومؤثرة، ودفع نفسه كممثل إلى مناطق جديدة وصعبة"، مشيرا إلى رغبته في تقديم أفلام "تظهر الألم، والتحديات، والواقعية بصدق دون تجميل".

الفيلم من تأليف مشترك بين سافدي وكير ذاته، ويشارك في إنتاجه كل من داني جارسيا، هيرام جارسيا، إيلي بوش، وديفيد كوبلان، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 3 أكتوبر 2025.