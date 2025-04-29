أردوغان: أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 19 شهرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في ختام اجتماع القمة الحكومية الرابعة بين البلدين في العاصمة روما.

وقال أردوغان "لم يُسمح (من جانب إسرائيل) بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ شهرين وأولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار".

وفيما يتعلق بسوريا، قال أردوغان "نركز على إعادة إعمار سوريا وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها".

وحول ليبيا، أكد أن تركيا وإيطاليا ستواصلان العمل معا، لإيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة للحفاظ على استقرار ليبيا وازدهارها.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، قال: "سنواصل تعزيز تعاوننا مع إيطاليا بشراكات ومشاريع جديدة عقب إحراز تقدم كبير في مجال الصناعات الدفاعية".

وأضاف: "حددنا هدفا جديدا لحجم التجارة مع إيطاليا عند 40 مليار دولار".

وأعرب عن ثقته بأن إيطاليا التي دعمت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستواصل السير على النهج ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في روما، القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.