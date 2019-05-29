برلمان لاتفيا ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

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يجتمع أعضاء برلمان لاتفيا، اليوم الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للدولة الواقعة بمنطقة البلطيق.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على الفوز بالمنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته رايموند فيونيس . ويعد المرشح الأوفر حظا هو إيجيلز لفيتس البالغ من العمر 63 عاما القاضي في محكمة العدل الأوروبية ومرشح الحكومة الائتلافية.

ويتطلب الفوز بمنصب الرئاسة الشرفي إلى حد كبير الحصول على أغلبية 51 صوتا أو أكثر في برلمان لاتفيا "سايما" الذي يضم 100 نائب.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم إجراء جولة ثانية من التصويت في البرلمان.

وبعد إجراء تعديل دستوري في الآونة ال"أخيرة، سوف يتم انتخاب الرئيس في تصويت مفتوح وليس بنظام الاقتراع السري.