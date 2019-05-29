الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها العسكري لأوكرانيا

أكد الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الأوكرانية ، كورت فولكر، أن ( واشنطن ) ستستمر في التعاون مع ( كييف ) لزيادة قدراتها العسكرية ، بما في ذلك إمدادها بالأسلحة العسكرية "الفتاكة".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن فولكر قوله ، إن أوكرانيا مثل أي دولة أخرى في العالم تتمتع بالحق في الدفاع عن النفس، وإن هذا الحق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد قررت عدم مساعدة أوكرانيا لزيادة قدراتها الدفاعية بما في ذلك القدرات العسكرية، عازيا ذلك لبعض الأسباب التي لم يوضحها، مشيرا إلى أنه تم الآن رفع ذلك القرار وأن ( واشنطن ) مستعدة للعمل مع أوكرانيا لدعم احتياجاتها الدفاعية المشروعة.

وأوضح أن الميزانية الأمريكية تشتمل على تمويل عسكري أجنبي وافق عليه الكونجرس، وأنه في حالة أوكرانيا يتم استخدام هذا التمويل لتزويد المعدات اللازمة مثل أنظمة مضادة للدبابات والقناصة، مؤكدا استمرار (واشنطن ) في التشاور مع (كييف ) بشأن احتياجاتها الدفاعية المشروعة.