 السلطات الهولندية تغلق مسلخا في هيلموند بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا - بوابة الشروق
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السلطات الهولندية تغلق مسلخا في هيلموند بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

أمستردام/واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 12:08 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 12:08 م

أغلقت السلطات المحلية في بلدية هيلموند بجنوب هولندا، مسلخا تابعا لشركة "فان رووي مييت" حتى الثاني من يونيو المقبل، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفي سلامة الغذاء به، حسبما أفادت الهيئة المعنية بالصحة والسلامة في بيان لها في وقت متأخر أمس الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن الهيئة قولها إن السلطات قامت بفحص عينات لـ 130 من العاملين في المسلخ، وجاءت نتائج 21 منهم إيجابية.

وأوضحت الهيئة أن نتائج هذه الاختبارات تشير إلى وجود خطر على الشركة من أنها قد تصبح على المدى القصير بؤرة لتفشي وباء كورونا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتعين خضوع العاملين الذين ثبت إيجابية تحاليلهم معمليا ومن يخالطونهم في المسكن، للحجر الصحي لمدة أسبوعين بأحد فنادق المنطقة.

يشار إلى أن شركة "فيون" للأغذية اتخذت إجراءات إضافية لحماية العاملين في مصانع اللحوم الهولندية.

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