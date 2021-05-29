نشرة أسعار الحديد والأسمنت بأسواق الجملة اليوم

استقرت أسعار الحديد، بينما شهدت أسعار الأسمنت تباينًا في سوق الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل 14600 جنيه.

استقر حديد بشاي ليسجل 14500 جنيه.

استقر حديد العتال عند 14450 جنيهًا.

استقر حديد المراكبي عند 14300 جنيه.

استقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

استقر حديد العشري ليسجل 14300 جنيه.

استقر حديد مصر ستيل ليسجل 14300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

انخفض أسمنت المسلح بنحو جنيهين ليسجل 823 جنيهًا.

كما تراجع لافارج للأسمنت "المخصوص" بنحو 5 جنيهات ليسجل 795 جنيهًا.

وهبط أسمنت سيناء بواقع 5 جنيهات ليسجل 745 جنيهًا.

واستقر أسمنت السويس عند 810 جنيهات.

واستقر أسمنت حلوان عند 810 جنيهات.

واستقر أسمنت السويدي ليسجل 820 جنيهًا.

وترتبط هذه الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.