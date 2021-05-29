توريد أكثر من 108 آلاف طن من محصول القمح بصوامع وشون سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، ارتفاع توريد محصول القمح للصوامع والشون على مستوى مراكز المحافظة إلى 108 آلاف و141 طنا و648 كجم حتى الآن.

وأضاف إبراهيم، أنه تم توريد 23 ألفًا و453 طنًا و133 كجم لصومعة سوهاج، و 14 ألف و105 أطنان و765 كجم لصومعة البلينا، و53 ألف و575 طن لصومعة غرب طهطا.

وأشار إلى أنه تم توريد 7939 طنًا و694 كجم، لشونة طهطا، و1161 طنًا و 666 كجم لشونة طما الجديدة، و1351 طنًا و738 كجم لشونة طما القديمة، و6554 طنا و637 كجم لشونة البنك الزراعى.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 208 آلاف فدان، وأن المتوقع توريده من محصول القمح هذا العام يتخطى 140 ألف طن.