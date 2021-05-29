ضبط 15 قطعة سلاح ناري خلال حملة بأسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع أمن أسيوط من ضبط 15 قطعة سلاح ناري بحوزة 10 متهمين خلال حملة استهدفت 4 قرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

وشن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرى "النزلة المستجدة، والشامية، والعونة" بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط ؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 15 قطعة سلاح نارى بحوزة 10 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.