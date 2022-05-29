بريطانيا: روايات روسيا بشأن الحرب تهدف لتشويش الرأي العام

اتهم تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، روسيا باختلاق روايات عن الحرب في أوكرانيا بهدف التشويش على فهم الجمهور للصراع.

وأضاف التقييم أن موسكو أظهرت أنها مستعدة "لاستغلال الأمن الغذائي العالمي لتحقيق هدفها السياسي الخاص، ومن ثم تقديم نفسها على أنها الفاعل الحكيم، وتحميل الغرب المسؤولية عن أي فشل".

ولفتت الوزارة إلى أن من أمثلة اختلاق الروايات ما حدث قبل أيام عندما طالبت روسيا أوكرانيا بنزع الألغام من ميناء أوديسا، في البحر الأسود، حتى يتسنى السماح للسفن التي تحمل المواد الغذائية بالعبور بسلام، رغم أن روسيا نفسها تمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، تنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات استخباراتية حول تطورات الأوضاع.

وتتهم موسكو، من جانبها، لندن بشن حملة تضليل ممنهجة ضدها.