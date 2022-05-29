نسرين أنور عكاشة: والدي منذ صغره لديه الشغف للمعرفة وقراءة عقول الآخرين

قالت نسرين؛ ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، إن والدها من الحالات الاستثنائية التي تظهر كل فترة، مضيفة أن الظروف القدرية التي عاشها منذ ولادته وطفولته كان لها عاملا كبيرا في تشكيل شخصيته وموهبته.

وأضافت في اتصل هاتفي لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إن والدها منذ صغره ولديه الشغف للمعرفة وقراءة عقول الآخرين.

وتابعت أن دراسة والدها للنفس البشرية وعلم الاجتماع؛ كلها أمور أثقلت موهبته، مضيفة أن موهبته لا يتمتع بها الكثير ولكنها هي موهبة وهبها الله له، وأدرك هذه الموهبة عمل على تنميتها.

وأشارت إلى أن والدها كان يعشق الإسكندرية، وأن عشقه لها ليس من فراغ بل من مكانتها التاريخية وموقعها الجذاب، وكونها ملتقى للثقافات.

يذكر أن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، رحل عن عالمنا في 28 مايو عام 2010، الذي يعد من أبرز كتاب الدراما التليفزيونية عبر تاريخها.

وخلال مشواره قدم العديد من المسلسلات التي أصبحت من علامات الدراما المصرية، وتعتبر الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي، من أبرزها "ليالي الحلمة" - خمس أجزاء -، "ضمير أبله حكمت"، "زيزينيا"، "الراية البيضا"، و"وقال البحر"، و"ريش علي مفيش"، و"لما التعلب فات"، وغيرها من الأعمال الدرامية الناجحة.