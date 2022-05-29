وزارة الدفاع التركية: مقتل عنصر مشاة شمالي العراق جراء انفجار عبوة ناسفة

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها المشاة في منطقة عمليات المخلب - القفل جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن الانفجار تسبب أيضا بإصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى.

وفي 18 أبريل الماضي أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها للعملية العسكرية التركية شمال البلاد، واصفا إياها بأنها تمثل خرقاً للسيادة ومخالفة لمبدأ حُسن الجوار.