 وزارة الدفاع التركية: مقتل عنصر مشاة شمالي العراق جراء انفجار عبوة ناسفة - بوابة الشروق
الأحد 29 مايو 2022 3:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع التركية: مقتل عنصر مشاة شمالي العراق جراء انفجار عبوة ناسفة


نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 3:25 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 3:25 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها المشاة في منطقة عمليات المخلب - القفل جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن الانفجار تسبب أيضا بإصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى.

وفي 18 أبريل الماضي أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها للعملية العسكرية التركية شمال البلاد، واصفا إياها بأنها تمثل خرقاً للسيادة ومخالفة لمبدأ حُسن الجوار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك