مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين والاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اليوم الأحد، مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من جهة أخرى، وذلك في يوم عصيب نفذ فيه المستوطنون مسيرة "الأعلام" الاستفزازية في القدس المُحتلة، بعد اقتحام أكثر من ألف مُستوطن للحرم القدسي الشريف صباحًا.

ووقعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب حاجز "قلنديا" العسكري شمال القدس، وهو الحاجز الرئيسي الذي يمر منه الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح من الضفة الغربية على مدن الداخل.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت صوب الشبان.

وفي محافظة بيت لحم القريبة من القدس جنوبًا، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية "حوسان"، ومنع جنود الاحتلال سكان القرية من الوصول إلى مسجد أبو بكر الصديق في المنطقة لأداء صلاة المغرب.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شاب (19 عامًا) أثناء تواجده قرب مخيم عايدة في بيت لحم، ما أسفر عن إصابته في الفخذ، نقل إثرها إلى مستشفى في مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وفي محافظة طولكرم شمال غرب الضفة، هاجم مستوطنون يحملون الأعلام الإسرائيلية سيارات فلسطينية لدى مرورها بحاجز "شوفة" العسكري.

وحطم المستوطنون السيارات وألقوا الحجارة عليها، واحتجز جنود الاحتلال الذين أغلقوا الحاجز سائق سيارة فلسطينيًا.

وفي محافظة سلفيت، اندلعت مواجهات بين السكان وقوات الاحتلال عقب انطلاق مسيرة أعلام فلسطينية من وسط بلدة "قراوة بني حسان"، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، لكن لم يبلغ عن إصابات.

وفي محافظة "جنين" في شمال الضفة، رفع مشاركون في مسيرات أعلام فلسطين، إسنادا للقدس وللتنديد بمسيرة الأعلام الإسرائيلية واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم.

واندلعت مواجهات بين أهل جنين وقوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري في بلدة يعبد.

وفي محافظة قلقليلية، أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "عزون".

وشهد حي الشيخ جراح وبلدتا سلوان والطور في القدس المحتلة مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي واعتدت على أهالي الشيخ جراح، المهددين بالتهجير، بالهراوات.

واعتدى المستوطنون على منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وحاول أحدهم دهس شاب بالمكان.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في شمال القدس، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع شباب المخيم ليطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وفي محافظة طوباس شمال شرق الضفة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت تفريق مسيرة أعلام فلسطينية، بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي مُحافظة نابلس، وهي ربما أسخن نقطة مواجهات في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منازل على أطراف قرية "بورين" بالزجاجات الحارقة، وأصيب شاب بالرصاص الحي.

وتسلل المستوطنون من مستوطنة "جفعات رونين"، وهاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين من الجهة الشرقية للقرية، حيث تصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان صحفي- إن شابا أصيب برصاصة في القدم في غرب نابلس، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا، بينما أصيب 37 بالغاز السام والمسيل للدموع.

وفي مخيم العروب بالخليل، أصيب ثلاثة فلسطينيون، بينهم طفل، برصاص الاحتلال، إلى جانب عشرات الطلبة بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.