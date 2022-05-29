تأسيس «كورال الشعب» في ختام الدورة الـ 9 للمهرجان الدولي للطبول بالقلعة

شهد حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، والذي أقيم الليلة الماضية على مسرح بئر يوسف بالقلعة، ليلة ختامية مختلفة عن كل ليالى المهرجان بمشاركة 43 فرقة متنوعة.

وتضمن حفل الختام ابتكارات فنية للمبدع انتصار عبد الفتاح لاقت إعجاب ودهشة الجماهير، وشاركت فيها جميع الفرق فى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب فى تناغم ثقافى بمشاركة الجمهور الذي أشعل المسرح.

وطالب انتصار عبد الفتاح، الجماهير برفع كشافات هواتفهم.. قائلا "لأننا فى هذه اللحظة سنرسل رسالة سلام إلى العالم، حيث ترصد وسائل الإعلام العالمية هذا المشهد الاسطورى لتؤكد على السلام والمحبة والتفاؤل والتسامح وأن مصر بلد الأمن والآمان".

ثم كانت مفاجأة الحفل بتأسيس انتصارعبد الفتاح كورال من الجماهير الحاشدة سمي لأول مرة بــ "كورال الشعب" الذى تلاحم مع فرقة الموسيقى فى أغانى وطنية فى حب مصر منها "يا بلادى يا أحلى البلاد يابلادى، ياحببتي يامصر"، و"عظيمة يامصر"، و"يا أغلى اسم فى الوجود" الذى شارك فيها الجمهور بالغناء والهتاف لمصر.

واحتشدت جدران مسرح بئر يوسف بالقلعة بآلاف الجماهير الحاشدة التى تسابقت للحصول على فرصة الدخول لمشاهدة حفل الختام تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" ، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان، وبدأ حفل الختام بالسلام الوطني.

وأشار انتصار عبد الفتاح إلى نجاح المهرجان الذى يعد دورة استثنائية، فضلا عن أنه شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق وأصبحت له مكانة عالمية بين الدول، مؤكدا أن المنظومة المتكاملة تعمل دائما على إنجاح هذا المهرجان، متوجها بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة ووزارة السياحة والآثار، وهيئة التنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، والبنك الأهلى وبنك مصر.

وشهد حفل الختام تسليم انتصار عبدالفتاح درع المهرجان وشهادة التقدير إلى المكرمين وهم دولة تونس ضيف شرف المهرجان وتسلم الدرع المهرجان والشهادة قائد الفرقة المصرية لتونس، والفنان الراحل عبدة صالح وتسلم الدرع والشهادة سفير الأردن فى مصر، والفنان باكو دى لوسيا وتسلم الدرع والشهادة السفير الثقافى الإسبانى في مصر، والفنان ذاكر حسين وتسلم الدرع والشهادة سفير الهند فى مصر، وجامعة كوريا وتسلم الدرع والشهادة المستشار الكورى، وجمعية أصدقاء سيد درويش وتسلم الدرع والشهادة محمد حسن حفيد الفنان سيد درويش.

وحضر الحفل بعض سفراء الدول المشاركة، ولفيف من الإعلاميين والجماهير الغفيرة، ولاقى المهرجان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى ووسائل الإعلام خلال أيام فعالياته.