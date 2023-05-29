مهرجان إبداع يعلن عن القائمة الكاملة للمكرمين في حفل ختامه غدا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" عن القائمة الكاملة للمكرمين في حفل ختام مهرجان إبداع في نسخته الـ11، والذي يقام سنويا من خلال وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.



يشهد حفل الختام الذي يقام بقاعة الاجتماعات الكبرى في جامعة القاهرة في السابعة مساءً غد الثلاثاء

الفنانين أشرف زكي ومحمد رياض وسامح حسين وفتحي عبد الوهاب وأحمد وفيق ومنال سلامة ومحمد جمعة والفنان الشاب عصام عمر، والكاتب عبد الرحيم كمال والفنان، كما سيتم تكريم اسم الفنان الراحل خالد صالح.