لافروف يحذر من إنهاء العمل بمبادرة الحبوب ما لم يتغير الوضع الراهن

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن مبادرة حبوب البحر الأسود سيتوقف العمل بها، ما لم يتغير الوضع الراهن.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في نيروبي اليوم الاثنين، في ختام زيارته إلى كينيا: "فيما يتعلق بمستقبل مبادرة البحر الأسود.. إذا ظل كل شيء كما هو، ويبدو أن ذلك هو ما سيحدث، فإنه يجب الافتراض إنهاء العمل بها".

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، إنه فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية الأوكرانية بموجب مبادرة البحر الأسود، "فإن أقل من 3% من الأطنان الثلاثين المصدرة، قد وجد طريقه إلى الدول الأكثر فقرا".

وقال إن "مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لم تُطبق على الإطلاق، لدينا فرصة لشحن منتجاتنا الزراعية، متجاوزين آليات مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، لكن حتما، إذا نجح الأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ كل شيء دعا إليه، وهو ما تنص عليه مذكرة التفاهم، فأعتقد أن الأثر سيكون أكثر إيجابية على سوق الأغذية والأسمدة".

وأشار إلى أن "العملية تمضي ببطء شديد".