مراقبون: أردوغان حصل على مزايا غير مبررة في جولة الإعادة

قال مراقبو الانتخابات التركية الأوروبيون اليوم الاثنين، إن انتخابات الرئاسة التركية شهدت "مزايا غير مبررة" لرجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه رئيسا للبلاد.

وفاز أردوغان في جولة الإعادة أمس الأحد ضد كمال كليتشدار أوغلو بأغلبية ضئيلة، مما مدد فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاما إلى ولاية ثالثة.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعثة مراقبي مجلس أوروبا في أنقرة اليوم الاثنين، إن تحيز وسائل الإعلام والقيود المفروضة على حرية التعبير أدت إلى ظروف تنافسية غير متكافئة.

وتابعت: "إضافة إلى الاستخدام المستمر للأموال العامة لتحقيق أغراض الحملة، أعطى هذا للرئيس الحالي مزية غير مستحقة".

وأضافت بعثة المراقبين إن لجنة الانتخابات التركية أظهرت افتقارها للشفافية.

وزعمت اللجنة أن عملية الاقتراع جرت دون أي مشاكل كبيرة، رغم إبلاغ المعارضة عن عدة حوادث سوء سلوك، لا سيما في شرق البلاد.

وحصل أردوغان على نحو 52٪ من الأصوات أمس الأحد، بينما حصل كليتشدار أوغلو على نحو 48٪.

وقال تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن هيئات البث العامة، حبذت الرئيس الحالي بشكل واضح، و"تبين أن هناك تحيزا مماثلا في العديد من وسائل الإعلام الخاصة".

وأضاف أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية جرت في بيئة "لم توفر في كثير من النواحي الظروف لإجراء انتخابات ديمقراطية".

ومع ذلك، توالى تدفق التهاني من قادة العالم لأردوغان اليوم الاثنين، بعد ساعات من فوزه.

وهنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وكتب شتاينماير في بيان اليوم الاثنين: "بالنظر إلى العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الوثيقة بين بلدينا، فإن العلاقات الألمانية-التركية لها أهمية خاصة"، مضيفا أنه سيكون سعيدا بالعمل مع أردوغان لتعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين، وكتب: "في فترة الرئاسة الجديدة، أتمنى لبلدكم السلام والحرية والازدهار، وأتمنى لكم التوفيق في إدارتكم".

وكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر: "يتطلع إلى مواصلة التعاون القوي بين (المملكة المتحدة وتركيا)، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية كحلفاء في الناتو".

وهنأ الرئيس البولندي أندريه دودا أردوغان على تويتر، مشيرا إلى التعاون المطلوب لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق، جاءت رسائل الدعم أيضا من قادة روسيا وفرنسا وباكستان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتنتظر أردوغان بعض الاختبارات الرئيسية في السياسة الخارجية، ومن بينها محاولة السويد الانضمام إلى حلف الناتو والحرب في أوكرانيا.

وتركيا هي العضو الوحيد المتبقي في الناتو الذي لم يمنح الضوء الأخضر بعد لانضمام السويد ، مشيرة إلى دعم ستوكهولم المزعوم لـ "الإرهابيين".

وفي الداخل، يواجه أردوغان أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وسيحتاج إلى كبح جماح التضخم المرتفع والبطالة إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة.

وفي خطاب النصر، تعهد أردوغان بعلاجات اقتصادية لكنه لم يوضح تحديات السياسة الخارجية.

ومنذ إدخال النظام الرئاسي التنفيذي في عام 2018، يتمتع أردوغان بسلطة أكبر من أي وقت مضى، مما أثار مخاوف من أنه قد يصبح أكثر استبدادية.

وقال كليتشدار أوغلو أمس الأحد إنه "حزين أن مشكلات أكبر تنتظر" تركيا.