سامي هاشم وطارق رضوان يعلنان موافقتهما على تعديلات ضريبة الدخل

قال رئيس لجنة التعليم سامي هاشم، إنه يوافق على تعديلات الضريبة على الدخل، مطالبا بضرورة حصر للأراضي الفضاء والمملوكة للدولة، ومنحها للتربية والتعليم لتحفيف العبء عنها وتخفيف كثافة الفصول.

وواصل خلال الجلسة العامة اليوم: "أطالب الحكومة بضرورة تفعيل صندوق رعاية المعلمين، ونحتاج لتفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في بناء المدارس، لذا فإنني أرى أن هناك ضرورة حتمية لتعديل الضريبة على الدخل، وهو قانون لابد من الموافقة عليه لدعم الموازنة العامة للدولة.

فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن تعديلات القانون لاتمس بأي شكل محدود الدخل، ويضمن رفع حد الإعفاء الضريبي، وتوفير حزم للحماية المجتمعية، ويستفيد منه قرابة الـ20 مليون مواطن، ورفع حد الإعفاء الضريبي ينعكس بشكل إيجابي على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.