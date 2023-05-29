قيادي بحزب أردوغان: وضعنا سياسات مشجعة للاستثمار لمواجهة تحديات ولاية الرئيس الجديدة

قال هارون أرمجان، عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن 27 مليون مواطن تركي صوتوا لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية في الانتخابات، واصفا ذلك بأه نجاح باهر للرئيس.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت اليوم الاثنين، أن هناك ثقة على مدار الخمسة أعوام القادمة من الشعب التركي في رئاسة أردوغان للبلاد.

وأشار إلى أن هناك تحديات عالمية في الاقتصاد العالمي سواء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الطاقة؛ التي أثرت على تركيا، والتي أثرت كذلك على الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتابع: «وضعنا بعض السياسات التي تشجع الاستثمار، ولهذا نستمر في هذه الجهود والإجراءات، ودشنا محطة نووية لأول مرة في تاريخ تركيا لإصدار الطاقة من الهيدروجين، وعددا من المشروعات الخاصة باحتياطات الغاز، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ تركيا».

ولفت إلى أن هناك كثير من الاستثمارات التي تم ضخها، معقبا: «لهذا رأينا انخفاضا في معدل التضخم بنسبة 4% وتوفير مليوني فرصة عمل العام الماضي».

واستكمل: «نعلم أن هذه السياسات ستستمر في مساعدة الاقتصاد، ونتوقع مزيدا من تحقيق النجاح في خفض التضخم، وعندما نخبر المواطنين بشأن هذه السياسات يقتنعون أن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد حققوا هذا من قبل، ولديهم قناعة أننا قادرين على تحقيق المزيد».