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لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة إنبي وفيوتشر في كأس مصر

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 6:51 م

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، مساء اليوم الإثنين، قراراتها بشأن مباراة إنبى وفيوتشر، في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.

وكان فريق إنبي قد حقق الفوز على نظيره فيوتشر بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقالت إدارة المسابقات في بيان رسمي: «قررنا إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر، مباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه؛ لما بدر منه تجاه الحكم والادلاء بتصريحات بعد المباراة».

وأضاف البيان: «كما قررنا معاقبة محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي بإيقافه 4 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه؛ للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الإنسحاب من المباراة».

وأتم: «كما قررنا توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وانبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والادارى واللاعبين على الحكم بصورة جماعية».


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