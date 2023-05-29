الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في سريلانكا تراجع بواقع 40%

تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من إنعدام الأمن الغذائي في سريلانكا بنسبة 40% في الفترة من فبراير- مارس العام الجاري إلى 9ر3 مليون شخص، مقارنة بفترة يونيو - يوليو العام الماضي.

وأفاد تقييم مشترك أجرته وكالتا الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة بأن أسعار الغذاء المنخفضة ودخول الزراعة المحسنة خلال موسم الحصاد ساهما في تحسين الوضع الغذائي.

وهناك نحو عشرة آلاف شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي "الحاد" بتراجع من 66 ألفا العام الماضي.

ولايزال إنعدام الأمن الغذائي مرتفعا في مقاطعات معينة في الدولة الجزيرة بما في ذلك في جافنا بشمال البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعُثر على مستويات مرتفعة من إنعدام الأمن الغذائي داخل مجتمعات زراعة الشاي والعمال الذين يتقاضون أجورهم باليوم والأسر التي تعتمد على برامج المساعدة الاجتماعية.

ونقل البيان عن عبد الرحيم صديقي، مدير برنامج الأغذية العالمي في سريلانكا، أن أكثر من 60% من الأسر "تتبنى إجراءات سلبية لتوفير الطعام ،بما في ذلك اقتراض الأموال والشراء بالدين.