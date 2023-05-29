تعتزم دار مزادات بلومفيلد طرح قلم رصاص مطلي بالفضة يخص الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر للبيع في مزاد علني بمدينة بلفاست الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن القلم يعتقد أنه كان هدية للزعيم النازي من رفيقته إيفا براون في عيد ميلاده الـ52 في أبريل عام 1941.

وأضافت أن القلم الرصاص، الذي اشتراه في الأصل أحد هواة جمع مقتنيات المشاهير في معرض عام 2002، منقوش عليه "إيفا" بالألماني والحرفين الأولين "آيه واتش".

وذكرت أنه من المتوقع بيع القلم مقابل ما يتراوح بين 50 ألف جنيه إسترليني و80 ألف جنيه إسترليني.

كما سيتضمن المزاد الذى سيعقد في شرق بلفاست في 6 يونيو المقبل، صورة أصلية موقعة لهتلر وقرار عفو مكتوب بخط اليد نادر للملكة فيكتوريا يرجع إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بـ"الخيانة".

وقال مدير دار المزادات، كارل بينيت إنهم يتوقعون اهتماما من شتى أنحاء العالم، موضحا أن أهمية القلم الشخصي تكمن في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء خفي من التاريخ، بتقديم رؤى فريدة بشأن علاقات هتلر الشخصية، والتي ظلت مخفية عن الرأي العام.

وأضاف بينيت: "بحثي الدقيق ومناقشاتى مع بائع القطعة بشأن مكان حصوله عليه تعطيني ثقة في أن ما أقول للناس إنني أبيعه هو الغرض الفعلي"، مشيرا إلى أنه يمكنه فهم السبب وراء تحفظ الناس بشأن بيع وجمع القطع التي تخص هتلر.