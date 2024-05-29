أعلنت شركة "إنترناشيونال ديستريبيوشن سيرفيسيز"، التي تمتلك البريد الملكي البريطاني، إنها وافقت على عرض استحواذ بقيمة 3.57 مليار جنيه إسترليني (3.88 مليار دولار) من مجموعة "أي بي جروب" التابعة للملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي.

وبموجب العرض، ستستحوذ مجموعة "أي بي جروب" على شركة "إنترناشيونال ديستريبيوشن سيرفيسيز" مقابل 370 بنسا للسهم الواحد، حيث ستقدم المجموعة سلسلة من "الالتزامات والنوايا التعاقدية" لحماية جوانب الخدمة العامة للبريد الملكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت شركة "إنترناشيونال ديستريبيوشن سيرفيسيز"، إنه إذا تمت الصفقة، فسوف يواصل البريد الملكي في التزامه بتقديم خدماته، وسيحتفظ بالعلامة التجارية والمقر الرئيسي في المملكة المتحدة.

وأضافت الشركة، أنها ستحمي حقوق جميع موظفيها، وأنه "لا توجد نية لإجراء أي تغييرات جوهرية على العدد الإجمالي للموظفين أو خفض عدد العاملين" بما يتجاوز الخطط الحالية.

وقال ديف وارد الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات، اليوم الأربعاء: "نحن نرحب ببعض الالتزامات التي تم التعهد بها ولكن الواقع هو أن عمال البريد في جميع أنحاء المملكة المتحدة فقدوا كل الثقة في الإدارة العليا للبريد الملكي".