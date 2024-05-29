حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل تدعو لاحتجاجات من أجل المناخ قبل انتخابات البرلمان الأوروبي

دعت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى تنظيم احتجاجات من أجل المناخ قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأعلنت الحركة اليوم الأربعاء أن الاحتجاجات ستُنَظم يوم 31 مايو الجاري في أكثر من 90 مدينة في ألمانيا و12 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويسعى نشطاء المناخ إلى لفت الانتباه إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في التغلب على أزمة المناخ. ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا في التاسع من يونيو المقبل.

وقالت فريدا إيجلينج، المتحدثة باسم الحركة في برلين، في بيان: "بينما تهدد الفيضانات ونقص المياه وموجات الحر مئات الآلاف من الأفراد في أوروبا، يثير المتطرفون اليمينيون المخاوف من حماية المناخ ويريدون التراجع عن قوانين المناخ... يتعين على البرلمان الأوروبي الجديد أن يقرر بوضوح لصالح حماية المناخ والديمقراطية، بدلا من الخوف من شعارات يمينية".

وتدعو حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، فضلا عن مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات المحايدة للمناخ.