السلطات السعودية تحذر من نقل أو إيواء مخالفي أنظمة الحج

حذرت وزارتا الحج والعمرة والداخلية في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج، مشيرة إلى أن ذلك يعرّضهم للعقوبات.

وأكدت الوزارتان، أن المواطنين والمقيمين الذي سيؤون مخالفين؛ سيكونون تحت طائلة العقوبات.

ونشرت حسابات وزارة الحج والعمرة على شبكات التواصل الإجتماعي، مقطع مصور (فيديو)، يظهر حملات فرقها الميدانية المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين والمحتالين، من مروجي حملات الحج الوهمية، مخاطبة الراغبين في أداء الحج بالقول: "الخيار أمامك! حج نظامي ميسّر تلتزم فيه بالتصريح وتحظى بالخدمات؛ أو التحايل على الأنظمة و تطالك العقوبات".

وقالت وزارة الداخلية السعودية "يعاقب من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج الذين لم يحصلوا على تصريح بالحج بالغرامة المالية أو السجن أو بهما معًا "، مؤكدة ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج كأساس في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح من المواطنين والمقيمين والزوار تطبق بحقهم غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

كما تطبق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا ، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.