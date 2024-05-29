أعلن نادي برشلونة الاسباني التعاقد مع الألماني هانسي فليك، مديراً فنياً للفريق حتى 2026، خلفاً للإسباني تشافي هيرنانديز.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة سيكون هانسي فليك ثالث مدرب ألماني في تاريخ النادي، بعد هينيس فايسفايلر وأودو لاتيك.

ورصد الموقع الرسمي لبرشلونة حكاية 125 عاماً من التعاون بين برشلونة والألمان.

في 29 نوفمبر 1899، اجتمع هانز جامبر و11 شخصًا آخر، من بينهم الألماني أوتو ماير، في جيمناس سوليه لإنشاء جمعية تحمل شارة واسم المدينة: نادي برشلونة، ولعب أوتو ماير للنادي حتى عام 1902.

ألماني آخر، إدوارد شيلينج، لعب كمهاجم في أول مباراة لبرشلونة على الإطلاق ضد فريق من المغتربين الإنجليز في 8 ديسمبر 1899.

رؤساء ألمان لبرشلونة:

في السنوات الأولى للنادي الإسباني، شغل ألمانيان منصب رئيس نادي برشلونة: باو هاس بين عامي 1902 و1903 وأوتو جملين من عام 1909 إلى عام 1910.

علاوة على ذلك، في السنوات الستين الأولى للنادي، قدمت ألمانيا مجموعة من اللاعبين. - أودو شتاينبرج (1901-10)، فريدريك ماتياس (1906)، جوليوس مولر (1908-10)، والتر روزيتسكي (1911-13)، إميل والتر (1924-31) وكورت زارو (1956).

أول مدرب ألماني لبرشلونة:

اشتعلت العلاقة بين ألمانيا وبرشلونة من جديد في السبعينيات مع وصول المدرب هينيس فايسفايلر، الذي فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مع بوروسيا مونشنجلادباخ قبل موسم من وصوله إلى برشلونة في عام 1975 عندما أصبح أول مدرب ألماني على الإطلاق في نادي برشلونة.

لسوء الحظ، لم تكن الفترة التي قضاها فايسفايلر في النادي نجاحًا كبيرًا وغادر برشلونة بعد عام واحد فقط من توليه مسؤولية الفريق.

شوستر ولاتيك:

في عام 1980، وصل النجم الألماني بيرند شوستر إلى النادي حيث بقي حتى عام 1988. خلال تلك الفترة، تزامن لاعب خط الوسط الأنيق مع ثاني مدرب ألماني على الإطلاق للنادي، أودو لاتيك، الذي جاء إلى برشلونة بعد النجاح مع بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنجلادباخ. تولى لاتيك منصبه عام 1981 قبل إطلاق سراحه في مارس 1983.

منذ ذلك الحين، أمضى أربعة لاعبين ألمان فترات في النادي. روبرت إنكي (2002-03)، كيفن برينس بواتينج (2019) واللاعبون الحاليون مارك أندريه تير شتيجن (2014-...) وإيلكاي جوندوجان (2023-...).

المدرب الجديد هانسي فليك على دراية بالتشكيلة الألمانية الحالية لبرشلونة بعد أن عمل معهم خلال فترة عمله كمدرب للمنتخب الوطني.