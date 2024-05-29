 مصرع شخص إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الشرقية - بوابة الشروق
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مصرع شخص إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 12:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 12:40 م

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه القادم من العاشر من رمضان إلى بنها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخص، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه القادم من العاشر من رمضان إلى بنها بمركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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